AFP: на встрече в Белом доме лидеры ЕС исполняли заготовленные роли

Европейские лидеры на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским действовали по заранее подготовленному сценарию. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на одного из участников переговоров.
По информации агентства, каждому из присутствующих была определена отдельная тема, связанная с украинским конфликтом.
«У каждого была заранее подготовленная роль, чтобы избежать тупиков в переговорах. Генсек НАТО Марк Рютте, у которого сложились давние контакты с Дональдом Трампом, отвечал за начало дискуссий с ним», — отмечается в материале.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как сообщается, подняла вопрос о положении украинских детей, называя себя «матерью и бабушкой».
Когда Трамп сосредотачивался на отдельных аспектах, европейские лидеры старались сместить акценты обсуждения.
Источник уточнил, что в ходе переговоров «семерка» избегала формулировки «прекращение огня», заменяя ее на выражение «прекратить убийства».
Кроме того, при обсуждении гарантий безопасности для Украины участники намеренно использовали расплывчатый термин «присутствие».
Напомним, 18 августа Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. После этого прошли переговоры между американским лидером, Зеленским и представителями западной «семерки».
В Вашингтон вместе с Зеленским прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.