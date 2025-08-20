AFP: на встрече в Белом доме лидеры ЕС исполняли заготовленные роли

Европейские лидеры на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским действовали по заранее подготовленному сценарию. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на одного из участников переговоров.