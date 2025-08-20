Ричмонд
Reuters: несколько генштабов НАТО продолжают дискуссию о гарантиях безопасности для Киева

«Около полудюжины НГШ стран НАТО продолжают консультации о возможностях гарантий безопасности Украине», — сообщил источник агентства. Он подтвердил, что на общенатовской телеконференции практических результатов не было достигнуто.

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько начальников генштабов (НГШ) ВС стран НАТО все еще продолжают дискуссию о так называемых гарантиях безопасности для Киева после завершившейся без практических результатов телеконференции НГШ НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в Вашингтоне, информирует ТАСС.

«Около полудюжины НГШ стран НАТО продолжают консультации о возможностях гарантий безопасности Украине», — сообщил источник агентства. Он подтвердил, что на общенатовской телеконференции практических результатов не было достигнуто. По информации источника, для принятия решений никакого крайнего срока не существует, поскольку предложения о гарантиях безопасности должны формулировать «лидеры стран — членов НАТО», а не военные.

Ранее источник в Брюсселе сообщил, что между странами НАТО есть серьезные разногласия по мандату так называемых сил сдерживания России, возможную отправку которых в Украину после конфликта они обсуждают в качестве потенциальных «гарантий безопасности» Киеву без приема в НАТО. «Сейчас интенсивные дискуссии о формате гарантий безопасности для Украины уперлись в проблему мандата сил. Там серьезные разногласия, — сообщает источник. — Грубо говоря, что эти силы должны делать, если случайно попадут под обстрел: немедленно эвакуироваться или втягиваться в боевые действия».

По данным источника, многие страны НАТО всерьез опасаются резкого роста риска прямого конфликта России и НАТО. -0-

