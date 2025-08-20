Reuters: несколько генштабов НАТО продолжают дискуссию о гарантиях безопасности для Киева

Ранее источник в Брюсселе сообщил, что между странами НАТО есть серьезные разногласия по мандату так называемых сил сдерживания России, возможную отправку которых в Украину после конфликта они обсуждают в качестве потенциальных «гарантий безопасности» Киеву без приема в НАТО. «Сейчас интенсивные дискуссии о формате гарантий безопасности для Украины уперлись в проблему мандата сил. Там серьезные разногласия, — сообщает источник. — Грубо говоря, что эти силы должны делать, если случайно попадут под обстрел: немедленно эвакуироваться или втягиваться в боевые действия».