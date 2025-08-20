Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу о событиях 1940 года и рекомендовал думать, прежде чем угрожать России.
«Короткая заметка для президента Макрона и канцлера Мерца: в 1940 году немецкой 6-й армии потребовалось 46 дней, чтобы завоевать Францию. В 1942 году немецкая 6-я армия потратила 60 дней, пытаясь захватить одно здание в Сталинграде, удерживаемое несколькими десятками советских солдат», — написал он в социальной сети X*.
Риттер подчеркнул, что Макрону и Мерцу пора уже включать режим мышления и «не выписывать чеки своими устами, которые их армии не смогут обналичить».
Ранее Риттер заявил, что Европа без США не потянет продолжение украинского конфликта.
