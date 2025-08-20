Украина заявила о выходе из еще одного соглашения СНГ

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что власти страны приняли решение выйти из еще одного соглашения в рамках СНГ.
Речь дет о Соглашении о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами — участниками СНГ, рассказал Мельничук в своем Telegram-канале.
Договоренность была подписана в Москве 25 ноября 1998 года и ратифицировано Украиной 20 апреля 2000 года.
