Александр Скрябин проверил работы по переподключению водовода

В Ростове-на-Дону завершены ключевые работы по модернизации одного из старейших городских водоводов — «Новый Восточный», который более 35 лет обеспечивал водой районы города. За короткий срок специалисты «Ростовводоканала» полностью заменили двухкилометровый участок трубопровода, используя современные трубы из коррозионностойких материалов с повышенным сроком службы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Александр Скрябин.
Как он отметил во время выезда на объект, текущие временные отключения холодной воды в некоторых районах связаны именно с заключительным этапом работ, когда переподключают обновленный участок к центральной системе. Хотя эти меры создают временные неудобства для жителей, они необходимы для запуска современного и надежного водоснабжения, которое будет служить городу десятилетиями.