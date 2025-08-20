В Финляндии заявили о наибольшем ущербе экономике от конфликта в Украине

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финляндия сильнее всех в Европе испытала на себе экономические последствия конфликта в Украине. Об этом сообщила Торгово-промышленная палата страны, информирует ТАСС.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте ведомства, финский экспорт и экономика были зависимы от России, внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на их состоянии.
«Стабилизация экономической обстановки вернула бы доверие, инвестиции и предсказуемость. Именно в этом сейчас остро нуждаются финская экономика и благосостояние», — заявил генеральный директор Центральной торговой палаты. По его словам, все касающиеся Украины решения затрагивают Финляндию сильнее, чем большинство других стран. -0-