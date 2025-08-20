Назвавшая Брижит мужчиной Оуэнс заявила, что Макрон издевается над Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон буквально в каждом интервью теперь издевается над американским лидером Дональдом Трампом, причем делает это открыто, считает американская журналистка Кэндис Оуэнс, которая ранее назвала Брижит Макрон мужчиной.
«Эммануэль Макрон теперь буквально открыто издевается над президентом Трампом в своих интервью. В интервью, в котором он объяснял, почему подал на меня в суд, он заявил, что Трамп тоже не верит в свободу слова», — написала она в социальной сети X*.
К посту Оуэнс приложила вырезку из материала The Times, где Макрон заявил: «Те, кто говорит об этой мнимой свободе слова, — это те, кто не допускает журналистов в Овальный кабинет. Я этого не приемлю». Президент Франции сделал отсылку к тому, что в Белый дом якобы не пускали некоторых журналистов.
Напомним, ранее Оуэнс заявляла, что первая леди Франции, Брижит Макрон, родилась мужчиной, из-за чего чета Макронов подала на нее в суд. По данным издания Financial Times, они даже наняли детектива, чтобы собрать компромат на журналистку.
Ранее Оуэнс заявила, что Макрон правит гей-триархатом**.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
* *ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.