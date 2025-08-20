Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: у России надежный ядерный щит

Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной отрасли России с ее 80-летним юбилеем, заявил, что Россия обладает надежным ядерным щитом.

Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной отрасли России с ее 80-летним юбилеем, заявил, что Россия обладает надежным ядерным щитом.

Путин в телеграмме охарактеризовал создание в 1945 году атомной отрасли «поистине эпохальным событием» в истории России.

Президент также заявил, что уверен в дальнейшем укреплении международной кооперации в атомной отрасли.

Читайте материал «Макрон и Лула да Силва обсудили формат украинского урегулирования».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.