Путин: у России надежный ядерный щит

Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной отрасли России с ее 80-летним юбилеем, заявил, что Россия обладает надежным ядерным щитом.
Путин в телеграмме охарактеризовал создание в 1945 году атомной отрасли «поистине эпохальным событием» в истории России.
Президент также заявил, что уверен в дальнейшем укреплении международной кооперации в атомной отрасли.
