Названо одно важное условие для встречи Путина и Зеленского

Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского без участия главы Белого дома Дональда Трампа не обойдутся. Об этом пишет NEWS.ru.
Представить, как украинский лидер встретится с Путиным после многочисленных оскорблений в адрес России, можно с трудом, отметил политик.
Он также назвал Зеленского нелегитимным президентом, все высказывания и договоренности которого стремятся к нулю.
По мнению сенатора, если будет встреча Путина и Зеленского, то третьим участником будут американцы, и не обойдется без Трампа.
Пока двусторонняя встреча Путина и Зеленского представляется слабо, добавил парламентарий.
Ранее эксперт по дипломатическому протоколу Ольга Кеворкова заявила, что в ходе организации личной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским важнейшими станут вопросы обеспечения безопасности.
