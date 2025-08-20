Ричмонд
Названо одно важное условие для встречи Путина и Зеленского

Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского без участия главы Белого дома Дональда Трампа не обойдутся.

Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского без участия главы Белого дома Дональда Трампа не обойдутся. Об этом пишет NEWS.ru.

Представить, как украинский лидер встретится с Путиным после многочисленных оскорблений в адрес России, можно с трудом, отметил политик.

Он также назвал Зеленского нелегитимным президентом, все высказывания и договоренности которого стремятся к нулю.

По мнению сенатора, если будет встреча Путина и Зеленского, то третьим участником будут американцы, и не обойдется без Трампа.

Пока двусторонняя встреча Путина и Зеленского представляется слабо, добавил парламентарий.

Ранее эксперт по дипломатическому протоколу Ольга Кеворкова заявила, что в ходе организации личной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским важнейшими станут вопросы обеспечения безопасности.

