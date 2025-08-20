Ричмонд
Посольство Сирии возобновило свою работу в Ливии спустя 13 лет

Делегация сирийского МИД, согласно заявлению, уже начала предоставлять консульские услуги в ливийской столице во временной штаб-квартире.

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Сирийской Арабской Республики спустя 13 лет возобновило свою работу в Ливии. Об этом сообщило заседающее в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ), информирует ТАСС.

Делегация сирийского МИД, согласно заявлению, уже начала предоставлять консульские услуги в ливийской столице во временной штаб-квартире.

Ранее между Сирией и Ливией после многолетнего перерыва возобновилось прямое авиасообщение.

Дипломатическое представительство Сирии в Триполи на фоне продолжавшегося с 2011 года сирийского конфликта было закрыто в 2012 году. -0-