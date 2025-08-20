Politico: страны ЕС не верят в успех плана Трампа по Украине

Дипломаты также отметили, что разработка гарантий безопасности для Украины поможет ей вести переговоры с позиции силы, а санкции предоставят рычаги воздействия на президента России Владимира Путина. Politico отмечает, что французский президент Эмманюэль Макрон наиболее откровенно выражает скептицизм по поводу намерений России. Перед встречей с Трампом в Вашингтоне 18 августа, в которой участвовали другие европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский, Макрон заявил: «Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Ответ — нет».