WSJ: власти США будут проверять соцсети иммигрантов, выискивая антиамериканизм

Американские власти планируют тщательно проверять соцсети мигрантов, чтобы убедиться в отсутствии у них «антиамериканских идеологий», утверждает The Wall Street Journal.
Информацию из соцсетей предлагается учитывать при принятии решений о предоставлении визы или грин-карты, следует из публикации.
Служба гражданства и иммиграции США также заявила, что нужно отслеживать, имеет ли мигрант «какое-либо отношение к антиамериканским или террористическим организациям» при рассмотрении заявлений относительно ВНЖ.
Какие именно высказывания будут квалифицироваться как «антиамериканские», не уточняется.
Читайте материал «Россиянам рассказали, когда оформление загранпаспорта может быть приостановлено».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.