Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с её 80-летием

Путин отметил, что «Росатом» вносит значительный вклад в укрепление позиций России.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли России с 80-летним юбилеем. В телеграмме, размещённой на сайте Кремля, президент подчеркнул, что атомная промышленность является символом технологической силы страны. Он отметил, что коллектив госкорпорации «Росатом» продолжает и развивает традиции своих предшественников, внося значительный вклад в укрепление позиций России.

«Приветствую вас и поздравляю со знаменательным юбилеем — 80-летием атомной отрасли России. Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Коллектив госкорпорации “Росатом” хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Кроме того, недавно Владимир Путин обратился с поздравлением к Русскому географическому обществу, которое отметило 180 лет со дня основания. В видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, президент высоко оценил вклад организации в развитие государства. Он подчеркнул, что исследования и экспедиции общества отличаются уникальностью и героизмом, способствуя укреплению России.