Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с её 80-летием

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли России с 80-летним юбилеем. В телеграмме, размещённой на сайте Кремля, президент подчеркнул, что атомная промышленность является символом технологической силы страны. Он отметил, что коллектив госкорпорации «Росатом» продолжает и развивает традиции своих предшественников, внося значительный вклад в укрепление позиций России.
Кроме того, недавно Владимир Путин обратился с поздравлением к Русскому географическому обществу, которое отметило 180 лет со дня основания. В видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, президент высоко оценил вклад организации в развитие государства. Он подчеркнул, что исследования и экспедиции общества отличаются уникальностью и героизмом, способствуя укреплению России.