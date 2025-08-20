Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с её 80-летием

Кроме того, недавно Владимир Путин обратился с поздравлением к Русскому географическому обществу, которое отметило 180 лет со дня основания. В видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, президент высоко оценил вклад организации в развитие государства. Он подчеркнул, что исследования и экспедиции общества отличаются уникальностью и героизмом, способствуя укреплению России.