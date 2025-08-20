Путин заявил о надежном формировании ядерного щита России

Ядерный щит России сформирован надежно, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, создание атомной отрасли во многом определило развитие оборонно-промышленного комплекса страны, обеспечило стратегический паритет и национальную безопасность.
Глава государства также поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с 80-летием отрасли. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме он подчеркнул, что атомная промышленность «по праву олицетворяет технологическую мощь России».
«Коллектив госкорпорации “Росатом” хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников», — отметил Путин.
Российская атомная отрасль 20 августа отмечает 80-летие со дня основания. В этот день в 1945 году советское руководство приняло решение о создании организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности.