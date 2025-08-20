Ричмонд
Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности в формате «НАТО-Лайт»

Союзники Киева за 24 часа должны согласовать военную поддержку при возобновлении конфликта, заявила премьер-министр Италии.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в состав НАТО, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

План Мелони предполагает механизм коллективной помощи, схожий с пятой статьей устава Североатлантического альянса, который позволяет в течение 24 часов согласовать поддержку в случае ввода на территорию Украины войск другой страны, рассказали они. Поддержка подразумевает предоставление Киеву быстрой и непрерывной оборонной и экономической помощи, укрепление армии и введение санкций против России. Агентство назвало такой формат гарантий безопасности «НАТО-Лайт».

Авторы публикации указали, что остается непонятным, есть ли в этом плане отправка войск на Украину.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не против, чтобы такие государства, как Китай, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, выступали гарантами безопасности Украины на равной основе.

