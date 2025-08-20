Ричмонд
NTV: почти все партии Германии выступают против отправки военных на Украину

В Бундестаге отмечают, что отправка военных на Украину станет серьезным испытанием для Бундесвера.

Источник: Аргументы и факты

Практически все политические силы Германии выражают несогласие с идеей направления военнослужащих Бундесвера на Украину, сообщает телеканал NTV.

В частности, представители ХДС из восточных регионов страны публично высказались против размещения военнослужащих ФРГ на украинской территории. Эту позицию разделяют и такие партии, как «Альтернатива для Германии», Левые, а также «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW).

Первый парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе также критически отозвался о данной инициативе. А новый уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Хеннинг Отте выразил мнение, что отправка военных ФРГ на Украину станет серьезным испытанием для Бундесвера.

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает план отправки немецких войск на Украину.

