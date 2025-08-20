Заявления Трампа заставили Японию задуматься о ядерном оружии

Ранее сообщалось, что Великобритания не станет отвечать на ядерный удар РФ по Украине. Согласно «Стратегическому обзору обороны 2025», ядерное оружие Лондона предназначено для сдерживания и применяется только для самообороны по решению премьера. Британская доктрина нацелена на избежание эскалации, а не на силовой ответ. В случае удара по Украине Запад усилит санкции, примет Киев в НАТО и укрепит границы обычным вооружением.