Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает себя и Нетаньяху «героями войны»

Глава Белого дома указал, что отдавал приказ на авиаудар по иранским ядерным объектам.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что считает себя и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «героями войны». Его слова приводит газета Newsweek.

«Нетаньяху хороший человек, он сражается. Он герой войны, мы работали вместе. Я думаю, что я тоже один из них. Никому это не интересно, но и я один из них. Я имею в виду, что я отправил эти самолеты», — сказал Трамп.

При этом, как отмечают журналисты, глава Белого дома никогда не участвовал в боевых действиях и не служил в армии.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после его слов об отсутствии голода в Газе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше