Трамп считает себя и Нетаньяху «героями войны»

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что считает себя и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «героями войны». Его слова приводит газета Newsweek.
«Нетаньяху хороший человек, он сражается. Он герой войны, мы работали вместе. Я думаю, что я тоже один из них. Никому это не интересно, но и я один из них. Я имею в виду, что я отправил эти самолеты», — сказал Трамп.
При этом, как отмечают журналисты, глава Белого дома никогда не участвовал в боевых действиях и не служил в армии.
Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после его слов об отсутствии голода в Газе.
