Путин заявил, что уверен в укреплении международной кооперации в атомной сфере

Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной отрасли, заявил, что уверен в продолжении укрепления международного сотрудничества в данной сфере.
Путин в поздравительной телеграмме сказал, что российские ядерщики эффективно решают задачи по применению передовых технологий в ключевых отраслях экономики.
Путин в телеграмме охарактеризовал создание в 1945 году атомной отрасли «поистине эпохальным событием» в истории России.
