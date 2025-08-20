Ричмонд
Путин заявил, что уверен в укреплении международной кооперации в атомной сфере

Президент России Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов атомной отрасли, заявил, что уверен в продолжении укрепления международного сотрудничества в данной сфере.

Путин в поздравительной телеграмме сказал, что российские ядерщики эффективно решают задачи по применению передовых технологий в ключевых отраслях экономики.

Путин в телеграмме охарактеризовал создание в 1945 году атомной отрасли «поистине эпохальным событием» в истории России.

