Зеленского и командование ВСУ неожиданно обвинили в предательстве

Коллективное обращение на имя Владимира Зеленского и в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направили родственники военнослужащих 158-й бригады ВСУ. Они обвинили командование в предательстве и гибели тысяч солдат, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.