Зеленского и командование ВСУ неожиданно обвинили в предательстве

Коллективное обращение на имя Владимира Зеленского и в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направили родственники военнослужащих 158-й бригады ВСУ.

Коллективное обращение на имя Владимира Зеленского и в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направили родственники военнослужащих 158-й бригады ВСУ. Они обвинили командование в предательстве и гибели тысяч солдат, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В письме, по данным собеседника агентства, указано, что потери недавно бригады, которая была сформирована недавно, уже исчисляются тысячами погибших и пропавших без вести.

В 95-й десантно-штурмовой бригаде складывается аналогичная ситуация, отметил источник издания.

По его мнению, на живущего в своем вымышленном мире главу киевского режима это не возымеет сильного влияния, но в ГБР данные факты должны принять во внимание.

Ранее сообщалось, что больше всего своих бойцов ВСУ потеряли в Курской области.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее высказался о возможном вводе войск НАТО на Украину. Политик заявил, что «гарантии безопасности» в виде войск НАТО на Украине под видом «миротворцев» Россия не приемлет.

