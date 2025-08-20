Раскрытые хакерами данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали приговором для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция “Гласность” поможет донести правду. Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому», — заявил он.
Рогов подчеркнул, что несмотря на это, Зеленский продолжит вооруженный конфликт на до последнего украинца.
Ранее KP.RU сообщал, что российские хакеры из группировки Killnet взломали базу данных Генштаба ВСУ, обнародовав данные о потерях ВСУ погибшими и пропавшими без вести более 1,7 млн человек.