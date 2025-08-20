Раскрытые хакерами данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали приговором для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.