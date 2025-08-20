Мельничук: Украина разорвала меморандум с Ираном о безвизовых поездках

Председатель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что кабинет министров разорвал меморандум с Ираном о взаимопонимании по вопросам безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами.
Документ действовал с 1993 года, рассказал Мельничук в своем Telegram-канале.
Украина разорвала соглашение с Ираном о воздушном сообщении в 2024 году.
Мельничук также рассказал, что Киев вышел из о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами — участниками СНГ.
