Полянский призвал ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке

Москва требует тщательного международного расследования с участием Организации Объединенных Наций (ООН) фактов поддержки боевиков в Африке со стороны Украины, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Есть конкретные факты, однозначно указывающие на то, что спецслужбы Украины, включая ГУР минобороны, вовлечены в подрывную деятельность в странах Сахеля и других регионов Африки», — приводит РИА Новости его слова, сказанные на заседании Совбеза ООН.
Полянский заявил, что Киев передает боевикам оружие и БПЛА, учит их применять, а также координирует действия террористов и перебрасывает наемников, которые ведут деятельность против местных правительств.
«Все перечисленное требует тщательного международного расследования с привлечением компетентных механизмов ООН», — подчеркнул он.
Ранее глава малийского МИД Абдулай Диоп заявил, что Украина создает угрозу для безопасности в Африке.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что на фоне отступления украинской армии под натиском ВС РФ в зоне спецоперации Киев решил открыть второй фронт в Африке.