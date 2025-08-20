Полянский призвал ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке

«Есть конкретные факты, однозначно указывающие на то, что спецслужбы Украины, включая ГУР минобороны, вовлечены в подрывную деятельность в странах Сахеля и других регионов Африки», — приводит РИА Новости его слова, сказанные на заседании Совбеза ООН.