Военных в Канаде отстранили от службы за нацистское приветствие и наркотики

CBC отмечает, что ролик длится около 30 минут. На нем несколько военнослужащих держат флаг Королевского полка, один из них — употребляет вещество, в конце двое — отдают нацистское приветствие. Скорее всего, видео снято в подвале, где солдаты организовали себе вечеринку.