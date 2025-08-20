Военных в Канаде отстранили от службы за нацистское приветствие и наркотики

Канадская армия начала расследование после распространения в Сети видео, на котором пять военнослужащих из Квебека отдают нацистское приветствие, передает CBC News со ссылкой на командующего армией генерал-лейтенанта Майка Райта.
Кроме того, на видео зафиксирован момент, как один из бойцов употребляет наркотики.
«Можно увидеть, как один человек выполняет учения перед флагом Royal 22e Régiment (Королевский полк, — прим.ред.), а затем употребляет вещество», — говорится в заявлении генерал-лейтенанта.
Однако Райт не упомянул — бойцы относились к регулярной армии или находились в резерве.
CBC отмечает, что ролик длится около 30 минут. На нем несколько военнослужащих держат флаг Королевского полка, один из них — употребляет вещество, в конце двое — отдают нацистское приветствие. Скорее всего, видео снято в подвале, где солдаты организовали себе вечеринку.
Ранее в Нидерландах указали на распространение нацистской символики на Украине.