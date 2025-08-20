Рогов сообщил об ударе ВСУ по школе Запорожской области, есть пострадавшие

«Противник на протяжении всего дня осуществлял массированный артиллерийский обстрел, удар РСЗО и атаку дронами по Каменке-Днепровской. Под удар попала в том числе школа», — сказал Рогов.
По его словам, целями противника были жилой сектор и гражданская инфраструктура города.
«К сожалению, есть пострадавшие: местная мирная жительница получила ампутационное ранение руки, а ребенка — ученика 5 класса — посекло осколками», — сказал Рогов.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.