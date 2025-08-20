Ричмонд
В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Украинское министерство цифровой трансформации заявило, что в Киеве и некоторых других субъектах Украины объявили воздушную тревогу.

Сирены сработали в Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Кировоградской и Одесской областях.

Утром воздушную тревогу объявляли по всей стране. Вечером она еще раз объявлялась в нескольких субъектах, одним из которых была Киевская область.

