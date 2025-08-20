AFP: европейские лидеры распределяют роли, чтобы вести переговоры с Трампом

Как отмечает AFP, встреча в Вашингтоне была абсолютно уникальной в своем роде. Девять лидеров, усевшись вокруг длинного стола, вели обмен мнениями о путях решения конфликта перед телекамерами всего мира. Разговор сопровождался хвалебными комментариями Трампа в адрес европейских коллег, которые всеми способами старались показать свою значимость в дискуссиях о безопасности Европы. Трамп назвал британского премьера Кира Стармера «своим другом» и заверил президента Франции Эммануэля Макрона, что «полюбил его с первого дня», не забыв отметить «замечательный загар» канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Трамп охарактеризовал как самую могущественную из всех присутствующих. После встречи Мерц признал, что европейцы на этот раз тщательно скоординировали свои роли. Как сообщил один из участников встречи в Белом доме, главе Североатлантического альянса, который уже давно культивирует свои отношения с Трампом, было поручено смягчать дискуссии с американским лидером. Каждый из европейских лидеров затрагивал различные детали украинского конфликта. Всякий раз, когда разговор с главой Белого дома заходил в тупик, подключался другой собеседник, чтобы сменить тему.