Француз Винатье* стал фигурантом уголовного дела в России

Француз Лоран Винатье* (внесен Минюстом в перечень иноагентов) стал в России фигурантом уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за шпионаж.
Винатье* был задержан в Москве в июне. По версии следствия, он собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ.
Судебное заседание состоится 25 августа.
Читайте материал «Путин заявил, что уверен в укреплении международной кооперации в атомной сфере».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.
*Внесен Минюстом в перечень иноагентов.