Француз Винатье* стал фигурантом уголовного дела в России

Француз Лоран Винатье* (внесен Минюстом в перечень иноагентов) стал в России фигурантом уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за шпионаж.

Винатье* был задержан в Москве в июне. По версии следствия, он собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ.

Судебное заседание состоится 25 августа.

*Внесен Минюстом в перечень иноагентов.