Спуск фрегата «Адмирал Амелько» Военно-морского флота России впечатлил западных экспертов, которые выразили восхищение его характеристиками и значением для морской обороны страны. Как отметил военный аналитик Брэндон Дж. Вайхерт в колонке для издания The National Interest, данный фрегат не только усиливает морскую безопасность РФ, но и подчёркивает её ориентированность на военно-морские инновации в условиях многополярного мира.