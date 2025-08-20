На Западе восхитились возможностями нового российского фрегата ВМФ

По словам эксперта, «Адмирал Амелько», заложенный 23 апреля 2019 года, стал результатом преодоления различных трудностей, включая санкции. Россия смогла самостоятельно разработать новые двигательные установки, что сделало корабль более мощным по сравнению с его предшественниками. Он также отметил, что такие фрегаты играют ключевую роль в обороне флота, поддержке десантных операций и выполнении ударных задач.
Вайхерт подчеркнул, что новый фрегат укрепит военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно на фоне сохраняющейся напряжённости с НАТО и рядом региональных держав. Неоднократно демонстрируя свою эффективность в боевых операциях, фрегаты проекта 22350 становятся важным элементом стратегии Российской армии.
Фрегат «Адмирал Амелько», ставший пятым в серии фрегатов проекта 22350, был спущен на воду 14 августа на «Северной верфи». В настоящее время ВМФ уже располагает тремя фрегатами этого проекта, и новые усовершенствования обещают сделать их ещё более эффективными.
Ранее Life.ru писал, что главком ВМФ России объявил о разработке нового корабля для океанской зоны. Сейчас процесс находится на этапе завершения технического проекта.