Times: Евросоюз хочет от Трампа размещения американских истребителей в Румынии

Руководители стран Евросоюза, по данным The Times, хотели бы, чтобы президент США Дональд Трамп разместил в Румынии американские истребители.
Истребители, как утверждается, европейские страны предлагают разместить в рамках гарантий безопасности для Украины.
Руководитель МИД России Сергей Лавров 20 августа заявил, что, по мнению России, гарантии безопасности должны обеспечиваться с участием таких стран как Китай, США, Великобритания и Франция, но всерьез обсуждать их без России невозможно. Лавров также сказал, что со стороны Евросоюза Россия пока видит только «неуклюжие попытки изменить позицию» президента США Дональда Трампа.
