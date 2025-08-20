Times: Евросоюз хочет от Трампа размещения американских истребителей в Румынии

Руководитель МИД России Сергей Лавров 20 августа заявил, что, по мнению России, гарантии безопасности должны обеспечиваться с участием таких стран как Китай, США, Великобритания и Франция, но всерьез обсуждать их без России невозможно. Лавров также сказал, что со стороны Евросоюза Россия пока видит только «неуклюжие попытки изменить позицию» президента США Дональда Трампа.