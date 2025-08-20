В июне президент России Владимир Путин заявил, что Запад безосновательно обвиняет РФ в агрессии, искажая факты. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс активно увеличивает свое присутствие у российских границ под предлогом сдерживания агрессии, несмотря на неоднократные выражения Москвой своей обеспокоенности по этому поводу.