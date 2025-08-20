Ричмонд
СМИ: Литва хочет создать 48-километровую линию обороны для защиты от России

Литва сообщила о планах по возведению новой линии обороны на границе с РФ и Белоруссией. Об этом написало издание Daily Mail.

— Линия обороны будет оснащена минными полями и мостами, которые будут взорваны в случае вторжения, — сказано в статье.

Данные планы являются частью усилий балтийских государств по укреплению обороны. Эстония, Латвия и Литва, а также Польша укрепляют границы, возводя препятствия к существующим заграждениям, что потребует финансовой помощи со стороны Евросоюза, говорится в публикации.

30 июля во время выступления председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве делегация Литвы покинула помещение.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что Запад безосновательно обвиняет РФ в агрессии, искажая факты. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс активно увеличивает свое присутствие у российских границ под предлогом сдерживания агрессии, несмотря на неоднократные выражения Москвой своей обеспокоенности по этому поводу.

