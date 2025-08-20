Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал появившуюся в свободном доступе информацию о реальных потерях боевиков ВСУ в зоне специальной военной операции. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать… Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому», — подчеркнул Владимир Рогов в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.
Он добавил, что распространение достоверной информации об убыли личного состава формирований киевского режима играет особо важную роль для родственников тех украинцев, которых начсостав осознанно отправлял погибать.
Владимир Рогов также напомнил, что главарь радикалов Владимир Зеленский сохраняет приверженность идее о войне «до последнего» гражданина Украины.
Скрывавшиеся до настоящего момента данные о потерях формирований ВСУ были обнародованы хакерами объединения KillNet в эту среду, 20 августа.
Военный аналитик Евгений Линин в ходе эксклюзивной беседы с «МК» уже объяснил, почему для режима Зеленского будет невозможно восполнить столь высокую убыль живой силы.
