JP сообщила о начале наступления ЦАХАЛ на Газу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа, расположенный в одноименном палестинском анклаве. Об этом 20 августа сообщает газета Jerusalem Post (JP) со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа», — сказано в публикации.
Отмечается, что ЦАХАЛ в настоящий момент контролирует окраины города.
