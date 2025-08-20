Ричмонд
JP сообщила о начале наступления ЦАХАЛ на Газу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа, расположенный в одноименном палестинском анклаве. Об этом 20 августа сообщает газета Jerusalem Post (JP) со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Источник: Reuters

«ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа», — сказано в публикации.

Отмечается, что ЦАХАЛ в настоящий момент контролирует окраины города.

Новость дополняется

