Клинтон признала эффективность внешней политики Трампа

Бывшая первая леди США, экс-госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в интервью телеканалу Fox News дала положительную оценку внешнеполитическому курсу действующего президента Дональда Трампа.
Политик, ранее неоднократно критиковавшая своего соперника на выборах 2016 года, в этот раз отметила его успехи. По словам Клинтон, Трамп сумел укрепить взаимодействие с европейскими союзниками и одновременно добился от них большего вклада в оборонные инициативы НАТО, в том числе финансового характера.
Клинтон подчеркнула, что в последние месяцы динамика изменилась в позитивную сторону: вместо прежнего пренебрежения выстраиваются более конструктивные отношения. По её мнению, это способствует укреплению европейской и трансатлантической безопасности, а также может сыграть значимую роль в поддержке Украины.
Ранее Трамп ранее заявил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским появилась серьезная возможность продвижения к урегулированию украинского конфликта.