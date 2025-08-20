Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клинтон признала эффективность внешней политики Трампа

Трамп сумел укрепить взаимодействие с европейскими союзниками.

Источник: Аргументы и факты

Бывшая первая леди США, экс-госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в интервью телеканалу Fox News дала положительную оценку внешнеполитическому курсу действующего президента Дональда Трампа.

Политик, ранее неоднократно критиковавшая своего соперника на выборах 2016 года, в этот раз отметила его успехи. По словам Клинтон, Трамп сумел укрепить взаимодействие с европейскими союзниками и одновременно добился от них большего вклада в оборонные инициативы НАТО, в том числе финансового характера.

Клинтон подчеркнула, что в последние месяцы динамика изменилась в позитивную сторону: вместо прежнего пренебрежения выстраиваются более конструктивные отношения. По её мнению, это способствует укреплению европейской и трансатлантической безопасности, а также может сыграть значимую роль в поддержке Украины.

Ранее Трамп ранее заявил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским появилась серьезная возможность продвижения к урегулированию украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше