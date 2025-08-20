В Раду внесли законопроект о включении частей ДНР и ЛНР в состав Украины

В Верховной раде предложили изменить границы двух регионов Украины, чтобы не отдавать России весь Донбасс. Подконтрольные Киеву части ДНР и ЛНР могут включить в состав Днепропетровской и Харьковской областей — такой законопроект уже зарегистрирован в украинском парламенте. Дональд Трамп после переговоров в Вашингтоне заявил, что РФ контролирует 79% Донбасса, Киеву следует проявить «гибкость» в территориальном вопросе. При этом он пообещал Украине «много земли» в случае заключения сделки. Москва же возможность территориальных уступок исключала.