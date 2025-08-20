Ричмонд
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Индонезии

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов индонезийского острова Сулавеси. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на Геологическую службу США.

По информации ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 12 км к северо-западу от города Посо, который находится почти в 2 тыс. км от столицы страны Джакарты. Сведения о жертвах и пострадавших не поступали.

На прошлой неделе в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0, тогда пострадали десятки человек. Эпицентр подземных колебаний находился на суше, в сотне километров к востоку от города Палу. -0-