Кабмин Украины предложил криминализировать попытки уклонистов сбежать за границу

Кабинет министров Украины предложил установить уголовную ответственность за попытки пересечения границы в условиях военного положения и за несоблюдение военнообязанными срока пребывания за пределами страны.
Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сказал, что одобренный кабмином законопроект предлагает передать рассмотрение дел о незаконном пересечении границы Госпогранслужбе.
Документ должен быть рассмотрен Верховной Радой, заявил Мельничук.
