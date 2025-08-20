Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин Украины предложил криминализировать попытки уклонистов сбежать за границу

Кабинет министров Украины предложил установить уголовную ответственность за попытки пересечения границы в условиях военного положения и за несоблюдение военнообязанными срока пребывания за пределами страны.

Кабинет министров Украины предложил установить уголовную ответственность за попытки пересечения границы в условиях военного положения и за несоблюдение военнообязанными срока пребывания за пределами страны.

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сказал, что одобренный кабмином законопроект предлагает передать рассмотрение дел о незаконном пересечении границы Госпогранслужбе.

Документ должен быть рассмотрен Верховной Радой, заявил Мельничук.

Читайте материал «Путин заявил, что уверен в укреплении международной кооперации в атомной сфере».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.