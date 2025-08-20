Сержант ВСУ Карпюк заявил о превосходстве российских беспилотников

Карпюк подчеркнул, что Украина не обладает технологиями для противодействия российским операторам дронов, что приводит к значительным потерям среди украинских беспилотных систем. Издание отмечает, что усиление противодействия со стороны российских расчётов БПЛА стало одним из ключевых факторов, ограничивающих возможности ВСУ в применении дронов.
Ранее ВСУ предрекли разрушение системной аэроразведки в результате активного использования российских беспилотников. Это может произойти в течение ближайших месяцев. У украинской стороны на данный момент нет действенных мер для эффективного противодействия российским беспилотникам.