Украина решила причислить контролируемые Киевом части Донбасса к другим областям

Документ, в соответствии с которым предлагается причислить контролируемые Киевом районы Донбасса к Днепропетровской и Харьковской областям, было зарегистрировано в Верховной раде.

Проект постановления, как утверждает его составитель депутат Анна Скороход, позволит избежать возможного обмена территориями в рамках переговоров.

0 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

