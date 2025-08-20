ЦАХАЛ начал наступление на Газу и контролирует окраины города

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газа и контролирует его окраины. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на издание Jerusalem Post и представителя армии бригадного генерала Эффи Дефрина.
«ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа», — сообщает издание. По словам представителя, армия контролирует окраины города.
Комментируя ситуацию, в ХАМАС заявили: «Операция Израиля по захвату города Газа представляет собой игнорирование усилий посредников по прекращению огня и обмену пленными».-0-