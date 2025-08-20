Ричмонд
Израиль начал наступление на Газу и взял под контроль окраины города

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию по наступлению на сектор Газа. Об этом сообщило издание Jerusalem Post со ссылкой на бригадного генерала Эффи Дефрина.

Источник: Life.ru

«ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газу», — приводит слова представителя армии издание.

Дефрин добавил, что войска уже закрепились на окраинах города. Он также сообщил о планах армии разослать около 60 000 призывных писем на военную службу на этой неделе, а ещё 20 000 — позже в этом месяце.

В своём заявлении бригадный генерал отметил, что ЦАХАЛ прилагает усилия для обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей Газы и организации доставки гуманитарной помощи и медицинских услуг.

Ранее Life.ru писал, что Израиль обсуждает переселение жителей сектора Газа с несколькими странами. Палестинцев может принять Южный Судан, Ливия или Эфиопия.

