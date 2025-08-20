Армия Израиля начала масштабное наступление на Газу

Между тем Египет и Катар осудили действия Израиля и предложили ХАМАС перемирие на 60 дней с последующим полным прекращением огня. В соглашении также предусматривается освобождение половины израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Пока Израиль не дал официального ответа.