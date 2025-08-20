Армия Израиля начала масштабное наступление на Газу

Армия обороны Израиля начала наступление на город Газу, сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин. По его словам, войска уже контролируют окраины города и приступили к первичным этапам операции.
В начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить полный контроль над сектором Газа для обеспечения безопасности. Позже территория будет передана под управление гражданского правительства.
Ранее была санкционирована мобилизация 60 тысяч резервистов Израилем.
Между тем Египет и Катар осудили действия Израиля и предложили ХАМАС перемирие на 60 дней с последующим полным прекращением огня. В соглашении также предусматривается освобождение половины израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Пока Израиль не дал официального ответа.
Конфликт обострился после масштабной ракетной атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которой боевики проникли в приграничные районы и захватили более 200 заложников. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», включая удары по гражданским объектам и полную блокаду сектора Газа.
Боевые действия унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и около 1,5 тысячи израильтян, а конфликт распространился на Ливан и Йемен, вызвав обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.