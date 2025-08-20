Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Израиля начала масштабное наступление на Газу

Армия обороны Израиля начала наступление на город Газу, сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин.

Армия обороны Израиля начала наступление на город Газу, сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин. По его словам, войска уже контролируют окраины города и приступили к первичным этапам операции.

В начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить полный контроль над сектором Газа для обеспечения безопасности. Позже территория будет передана под управление гражданского правительства.

Ранее была санкционирована мобилизация 60 тысяч резервистов Израилем.

Между тем Египет и Катар осудили действия Израиля и предложили ХАМАС перемирие на 60 дней с последующим полным прекращением огня. В соглашении также предусматривается освобождение половины израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Пока Израиль не дал официального ответа.

Конфликт обострился после масштабной ракетной атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которой боевики проникли в приграничные районы и захватили более 200 заложников. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», включая удары по гражданским объектам и полную блокаду сектора Газа.

Боевые действия унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и около 1,5 тысячи израильтян, а конфликт распространился на Ливан и Йемен, вызвав обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше