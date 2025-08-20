Стоит отметить, что данная публикация в TAC была сделана спустя 3 дня после встречи Президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме. Аналитик Максим Черкашин в ходе эксклюзивной беседы с «МК» также уже подвел итоги данных переговоров и объяснил, почему у американской Администрации появились новые основания для выхода из мирного процесса по Украине.