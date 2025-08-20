Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал эффективность действий лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа в процессе по урегулированию кризиса на Украине. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
«…На словах поддерживают усилия Трампа, а на деле стремятся сорвать мирное урегулирование. Макрон так вообще сравнивает Россию с “людоедом у ворот” Европы. В этом смысле после Аляски ничего не изменилось», — отметил Алексей Пушков.
Таким образом российский сенатор прокомментировал новый материал Брэндона Вайхерта для журнала The American Conservative, посвященный роли главаря киевской клики Владимира Зеленского в эскалации украинского кризиса.
Алексей Пушков добавил, что Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и другие ведущие функционеры стран Европы также не заинтересованы в завершении конфликта.
Стоит отметить, что данная публикация в TAC была сделана спустя 3 дня после встречи Президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме. Аналитик Максим Черкашин в ходе эксклюзивной беседы с «МК» также уже подвел итоги данных переговоров и объяснил, почему у американской Администрации появились новые основания для выхода из мирного процесса по Украине.
