Власти Пензенской области объявили беспилотную опасность и ограничили интернет

Руководитель Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что власти региона объявили опасность атаки беспилотников.
Мельниченко также сказал в своем Telegram-канале, что с целью безопасности в регионе будут действовать введены временные ограничения работы мобильного интернета.
Жителей Пензенской области попросили в случае необходимости воспользоваться единым номером вызова экстренных служб: 112.
