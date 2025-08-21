Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Пензенской области объявили беспилотную опасность и ограничили интернет

Руководитель Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что власти региона объявили опасность атаки беспилотников.

Руководитель Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что власти региона объявили опасность атаки беспилотников.

Мельниченко также сказал в своем Telegram-канале, что с целью безопасности в регионе будут действовать введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Жителей Пензенской области попросили в случае необходимости воспользоваться единым номером вызова экстренных служб: 112.

Читайте материал «Путин заявил, что уверен в укреплении международной кооперации в атомной сфере».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.