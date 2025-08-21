В ВСУ пожаловались на превосходство российских БПЛА

Российские специализированные подразделения операторов беспилотников представляют серьезную угрозу для украинской армии, так как способны оперативно сбивать украинские дроны, включая тяжелые аппараты типа «Баба-яга». Об этом в беседе с изданием The New York Times заявил сержант батальона операторов дронов 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк.
По его словам, появление новых российских расчетов БПЛА значительно осложнило работу украинских военных. Карпюк отметил, что Украина пока не располагает достаточными технологиями, которые позволили бы эффективно противодействовать подобным подразделениям.
Как подчеркнул сержант, еще недавно дрон «Баба-яга» мог выполнять в среднем около 70 боевых вылетов до того, как его сбивали. Теперь же, по данным украинских военных, срок службы таких аппаратов сократился почти в семь раз — зачастую они успевают совершить не более десяти вылетов.
Ранее украинский снайпер с позывным «Призрак» заявил, что ситуация на Красноармейском направлении довольно тяжелая для ВСУ, в том числе из-за превосходства российских беспилотников над украинскими.