Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что благодаря помощи местных жителей ему удалось избежать нескольких попыток покушения на свою жизнь.
«Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит», — заявил Сальдо в беседе с RT.
Он рассказал, что в Херсоне было несколько случаев, когда на его обычных маршрутах движения неизвестные подкладывали самодельные взрывные устройства.
При этом губернатор указал, что заказчиками покушений выступили представители киевских властей, принявшие решение о физическом устранении влиятельных общественных деятелей.
Однако Сальдо уточнил, что на Украину и ее жителей он «не обижается», сами попытки к его убийству были спланированы «не простыми людьми».
Ранее Сальдо отметил очередные успехи ВС РФ. Так, по его сообщению, российские войска пресекли попытку ВСУ прорваться на катерах к Крыму.