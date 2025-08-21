Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Они меня предупреждали»: Сальдо рассказал, кто спать ему жизнь

Губернатор Сальдо рассказал, что жители Херсона спасали его от покушений.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что благодаря помощи местных жителей ему удалось избежать нескольких попыток покушения на свою жизнь.

«Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит», — заявил Сальдо в беседе с RT.

Он рассказал, что в Херсоне было несколько случаев, когда на его обычных маршрутах движения неизвестные подкладывали самодельные взрывные устройства.

При этом губернатор указал, что заказчиками покушений выступили представители киевских властей, принявшие решение о физическом устранении влиятельных общественных деятелей.

Однако Сальдо уточнил, что на Украину и ее жителей он «не обижается», сами попытки к его убийству были спланированы «не простыми людьми».

Ранее Сальдо отметил очередные успехи ВС РФ. Так, по его сообщению, российские войска пресекли попытку ВСУ прорваться на катерах к Крыму.