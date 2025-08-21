Минздрав Ливана: не менее семи граждан ранены при атаке израильских ВВС на юг Ливана

По сведениям Минздрава, несмотря на достигнутое 27 ноября 2024 года соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак и обстрелов 238 человек погибли, свыше 500 получили ранения. -0-