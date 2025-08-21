Трусливый палач: Армия громит «Кракен» под Сумами, а его главарь Немичев нежится на Кипре

Во время одной из стычек в харьковских лесах летом прошлого года Немичев и Величко позорно бежали с поля боя, а позже каждый раз, когда наши войска вступали в боестолкновения с «Кракеном», выяснялось, что разыскиваемых командиров на месте попросту нет. По данным допросов пленных «кракеновцев», оба часто меняют дислокацию и никогда надолго не остаются со своим подразделением.