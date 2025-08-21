Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, рассказал о том, как ему всегда удавалось спасаться от покушений на свою жизнь со стороны киевских радикалов. Подробностями он поделился в рамках интервью телеканалу RT.
«В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали… Меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит», — подчеркнул Владимир Сальдо в ходе беседы с журналистом RT.
Он отметил, что покушения на его жизнь продолжаются еще с того периода, когда киевский режим впервые начал избавляться от людей с высоким авторитетом в украинском обществе.
Стоит добавить, что Владимир Сальдо руководит Херсонской областью с момента ее присоединения к России. Несколькими неделями ранее губернатор сообщил, что боевики ВСУ в регионе перешли к новой тактике в попытках занять новые рубежи на левом береге Днепра.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.