Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Люди предупреждали»: Сальдо рассказал, как смог избежать всех покушений

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, рассказал о том, как ему всегда удавалось спасаться от покушений на свою жизнь со стороны киевских радикалов.

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, рассказал о том, как ему всегда удавалось спасаться от покушений на свою жизнь со стороны киевских радикалов. Подробностями он поделился в рамках интервью телеканалу RT.

«В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали… Меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит», — подчеркнул Владимир Сальдо в ходе беседы с журналистом RT.

Он отметил, что покушения на его жизнь продолжаются еще с того периода, когда киевский режим впервые начал избавляться от людей с высоким авторитетом в украинском обществе.

Стоит добавить, что Владимир Сальдо руководит Херсонской областью с момента ее присоединения к России. Несколькими неделями ранее губернатор сообщил, что боевики ВСУ в регионе перешли к новой тактике в попытках занять новые рубежи на левом береге Днепра.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.