СМИ: Европа хочет размещения истребителей США в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская газета Times пишет о желании стран Европы, чтобы президент США Дональд Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины. Об этом передает РИА Новости.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн встретился с военными лидерами стран Европы по вопросу урегулирования украинского конфликта.
«Европейские страны хотят, чтобы президент Трамп разместил американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США для прекращения конфликта в Украине. Высокопоставленные европейские военачальники обсуждают размещение американских F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе», — сообщает издание.
Согласно газете, европейцы также хотели бы гарантий дальнейшего использования американских спутников GPS и разведки в Украине. Издание добавляет, что европейские страны хотят, чтобы США обязались поставлять Украине зенитные ракеты Patriot и NASAMS.
Трамп во вторник, 19 августа, заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска в Украине. Он добавил, что во время его президентства американских войск в Украине не будет.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО в Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО в Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. -0-